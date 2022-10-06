Ліга Європи

Стали відомі стартові склади команд для поєдинку 3-го туру групового етапу Ліги Європи УЄФА у рамках групи B, у якому зіграють Ренн та Динамо Київ.

Київське Динамо в рамках третього туру групового етапу Ліги Європи УЄФА навідається в гості до французького Ренна.

Бруно Женезіо, після перемоги над Страсбуром (3:1), вирішив використати з перших хвилин Ассіньона на Мелінга на флангах захисту, тоді як Маєр зіграє в парі з Гуїрі в атаці.

Мірча Луческу, на тлі перемоги над закарпатським Минаєм (1:0), залучив до стартового складу Томаша Кендзьору на правий фланг захисту, тоді як атаку очолить Артем Бєсєдін.

Ренн: Манданда — Ассіньон, Родон, Теате, Мелінг — Бурежо, Угочукву, Те, Терр’є — Маєр, Гуїрі.

Запасні: Доган, Сален, Трюффер, Калімуендо, Ву, Белосьян, Аблен, Г. Дуе, Д. Дуе, Франсуаза.



Динамо Київ: Бойко — Кендзьора, Попов, Забарний, Дубінчак — Буяльський, Сидорчук, Шепелєв — Циганков, Бєсєдін, Кабаєв.

Запасні: Нещерет, Ігнатенко, Вівчаренко, Бурда, Перріс, Ванат, Андрієвський, Гармаш, Караваєв, Кравченко, Тимчик, Сирота.



Гра Ренн — Динамо Київ почнеться о 22:00 за київським часом. Слідкуйте за текстовою онлайн-трансляцією на Football.ua.