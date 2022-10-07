Ліга Європи

Наставник севільців поділився думками щодо поєдинку проти Роми.

Головний тренер Бетіса Мануель Пеллегріні прокоментував тріумф у матчі проти римлян.

"Ми переважали Рому в першому таймі, тоді як другий тайм був більш збалансованим. Я вважаю, що перемогла команда, яка грала краще, тому що ми також мали багато гольових моментів і добре володіли м’ячем проти сильного суперника на іхньому полі.

Ми задоволені характером, який показала команда перед 60 000 глядачів. Ми вивчили їхніх захисників і знали, що удар з дистанції буде ефективним, а також атакувати їх через фланги".

Бетіс ще не кваліфікувався до наступного раунду, нам потрібно ще трохи почекати".

Під час підготовки до матчу повідомлялося, що це було запекле суперництво між Пеллегріні та Жозе Моурінью, але обидва тренери відмахнулися від цих припущень.

"У нас було багато ігор разом в Іспанії та Англії, у нас ніколи не було особистих проблем. Наші стосунки ніколи не були проблемою".

Нагадаємо, що севільці переграли римлян у Лізі Європи з рахунком 2:1.