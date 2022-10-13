Ліга Європи

Київський клуб продовжує виступи на груповому етапі другого за значимістю єврокубкового турніру.

У рамках четвертого туру групового етапу Ліги Європи Динамо на стадіоні Краковії прийме французький Ренн.

Підопічні Мірчі Луческу досі залишаються абсолютним аутсайдером квартету без набраних балів після трьох ігор.

Проте в столичної команди немає можливості оступитись. Динамо вкрай потрібні бали, щоб розраховувати на вихід далі.

В першій грі кияни були близькі до того, щоб набрати очко, проте пропустили під завісу зустрічі та залишились ні з чим.

Онлайн-трансляція матчу Динамо — Ренн

Тут буде доступна онлайн-трансляція.

Букмекери не вірять у Динамо, даючи на перемогу киян показник 4,70. На перемогу французької команди, у свою чергу, пропонується коефіцієнт 1,80, а на нічийний результат — 3,75.

Матч Динамо — Ренн відбудеться 13 жовтня о 19:45 за київським часом. Гру розсудить Гезюбююк, який працював на шокуючому матчі Шахтаря.