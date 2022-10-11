Кияни зіграють проти французького клубу у другому матчі.
Сердар Гезюбююк, Getty Images
11 жовтня 2022, 19:24
У рамках четвертого туру групового етапу Ліги Європи київське Динамо зіграє проти французького Ренна.
УЄФА повідомляє, що головним рефері цього матчу буде 36-річний нідерландець Сердар Гезюбююк.
Його не можна назвати фартовим для українських клубів. Він працював на матчі між Шахтарем та Боруссією М, коли "гірники" зазнали нищівної поразки 0:6. Також у матчі збірної України між Уельсом — 0:1.
Його помічниками будуть Йоост ван Зуйлен і Йохан Балдер. Четвертий рефері — Сандер ван дер Ейк. За VAR відповідатиме Жерон Маншот.
Матч Динамо — Ренн відбудеться 13 жовтня на стадіоні Краковії імені Юзефа Пілсудського, початок — о 19:45 за Києвом. Football.ua проведе онлайн-трансляцію зустрічі.