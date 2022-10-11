Ліга Європи

Кияни зіграють проти французького клубу у другому матчі.

У рамках четвертого туру групового етапу Ліги Європи київське Динамо зіграє проти французького Ренна.

УЄФА повідомляє, що головним рефері цього матчу буде 36-річний нідерландець Сердар Гезюбююк.

Його не можна назвати фартовим для українських клубів. Він працював на матчі між Шахтарем та Боруссією М, коли "гірники" зазнали нищівної поразки 0:6. Також у матчі збірної України між Уельсом — 0:1.

Його помічниками будуть Йоост ван Зуйлен і Йохан Балдер. Четвертий рефері — Сандер ван дер Ейк. За VAR відповідатиме Жерон Маншот.