Ліга Європи

Центрбек Динамо висловився про майбутній матч Ліги Європи проти Ренна.

У рамках четвертого туру групового етапу Ліги Європи на київське Динамо чекає друга зустріч з Ренном, якому українська команда раніше поступилася з рахунком 1:2.

Центральний захисник "біло-синіх" Ілля Забарний відвідав передматчеву прес-конференцію, під час якої відповів на запитання журналістів.

"Масовий ракетний російський обстріл міст України? Думаю, такі речі впливають на кожного українця, подібне дуже важко переживати. Звісно, команда була у траурі, вважаю, у 21-му столітті такі речі неприпустимі. Наші футболісти розуміють, що за допомогою футболу ми можемо подарувати людям приємні емоції та трохи відволікти їх від того, що відбувається на Батьківщині".

"Незважаючи на останні невдачі у Лізі Європи, ми добре виглядали з точки зору командної гри. Просто чогось не вистачало. Сподіваюся, поразки ніяк не вплинули на наш психологічний стан. Завтра вийдемо на поле і показуватимемо свій максимум", — цитує слова Забарного офіційний сайт Динамо.

Матч Динамо — Ренн відбудеться 13 жовтня на стадіоні Краковії імені Юзефа Пілсудського, початок — о 19:45 за Києвом. Football.ua проведе онлайн-трансляцію зустрічі.