Ліга Європи

Тренер киян відповів на питання від журналістів.

Головний тренер київського Динамо Мірча Луческу перед матчем проти Ренна у четвертому турі Ліги Європи поділився своїми думками.

"У нас лишився тільки один здоровий воротар — Нещерет. І він, звичайно, гратиме з Ренном. Руслан тренується з нами не так давно, пройшло лише 10 днів після того, як він відновився після своєї травми. Однак ми йому довіряємо та віримо в його найкращі якості.

У Бойка травма практично така сама, як у Шапаренка — хрестоподібна зв'язка. Денис залишиться поза футболом на шість місяців. На консультації в Барселоні йому сказали, що необхідна операція. У зв'язку з кадровими проблемами на воротарській позиції зараз до нашої команди приєднався ще один голкіпер — 17-річний Авраменко.

У Кракові ми проводимо номінально домашні матчі, але скоріше граємо на нейтральному полі. Хоча це не така велика проблема, більше складнощів завдають постійні переїзди. Дорога зі Львова до Кракова займає не менше 7 годин, тож відновлення гравців після матчів є основною проблемою. Можливо, через це останній поєдинок був програний на останній хвилині, нам не вистачило функціональної готовності. Однак потрібно грати з холодною головою, чекати на свій шанс і через футбол показати підтримку України".

"Під час обстрілів України ми якраз були в дорозі, переїжджали зі Львова до Кракова. Прибули до Польщі достатньо пізно, але все одно ввечері провели тренування на полі біля готелю, де не було гарного освітлення. Так само провели там тренування і вчора, але я вважаю, що це навіть на краще. Це тренує у гравців упевненість, концентрацію та відчуття партнера.

Зараз у Лізі Європи, на жаль, результати невтішні. Це сталося через те, що у нас багато травмованих гравців, до того ж не вдалося провести трансфери, які ми хотіли зробити. Що стосується гри, то, на мою думку, хлопці стараються та викладаються на максимум. Ми не заслуговували програти всі ці три матчі. Продовжуємо працювати та намагатимемося продемонструвати свою найкращу гру", — сказав румунський тренер.