Ліга Європи

Керманич Ренна прокоментував прийдешню гру проти українського колективу.

Французький Ренн у рамках четвертого туру Ліги Європи УЄФА проведе матч-відповідь проти київського Динамо на полі краківського стадіону МКС Краковія.

Динамо Київ — Ренн. Напередодні

Головний тренер "червоно-чорних" Бруно Женезіо у переддень прийдешньої гри розповів про свої очікування від дуелі.

"У будь-якому змаганні, де ми беремо участь, звичайно, найкращий результат для нас — це перше місце. Ми хочемо вигравати якнайбільшу кількість матчів.

Звичайно, після гри проти Нанта в чемпіонаті зміни будуть. У нас достатня кількість хороших, сильних гравців, що дозволяє нам зробити певні заміни, не втрачаючи якості.

Наприклад, Крістофер Ву може замінити Флавьєна Те. Цей футболіст зараз готовий, він не грає багато, але багато працює. Він ще молодий гравець, але з дуже хорошими якостями: сильний у технічному плані та може робити чудові перші передачі, що дуже важливо у нашій грі. Можливо, Ву і гратиме у майбутній зустрічі.

У мене дуже професійна команда, ми близькі із гравцями. Ті футболісти, які менше грають, допрацьовують після тренувань.

Для нас це дуже важливий матч, який буде вирішальним для того, щоб пройти далі. У першій грі ми побачили якість нашого суперника. Навіть, якщо вони готуються у дуже складних умовах, Динамо показало дуже хорошу організацію гри, також відзначу технічну якість гравців, деякі з них дуже цікаві. Образ українського футболу знаємо давно. Ми чекаємо важкого поєдинку, схожого на першу гру, перемогу у якій ми вирвали лише на останніх хвилинах. Тож, це буде складний матч, втім, як і завжди.

Доку наразі не зможе нам допомогти. Він продовжує реабілітацію та потроху повертається до групи. На початку тижня він пройде медичне обстеження, тоді ми знатимемо більше про його стан та побачимо динаміку одужання.

Дуже важко уявити, що можуть відчувати суперники, коли їхня країна перебуває під ракетними бомбардуваннями. Переживати такі моменти — жахливо. Війна — це найгірше, що може бути у світі. На щастя, нас це не торкнулося.

Треба розуміти, що є речі, важливіші за футбол. Мабуть, для Динамо це буде можливість трохи відволіктися від війни та "втікти" від того, що відбувається в їхній країні", — заявив французький керманич.

Матч Динамо Київ — Ренн відбудеться 13 жовтня, о 19:45.