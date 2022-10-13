Ліга Європи

Півзахисник Ренна прокоментував прийдешню гру проти українського колективу.

У рамках четвертого туру Ліги Європи УЄФА французький Ренн проведе гостьовий матч проти київського Динамо, яке тиждень тому обіграв із рахунком 2:1 на власному стадіоні.

Динамо Київ — Ренн. Напередодні

Півзахисник "червоно-чорних" Ловро Маєр на передматчевій прес-конференції розповів про власні очікування від прийдешньої гри.

"Для кожного футболіста важливо грати, але для мене зараз не має значення, чи я вийду у стартовому складі, чи на заміну — у будь-якому разі робитиму максимум на полі.

У останніх матчах ми відійшли від звичної 4-3-3 на користь 4-2-2, проте для мене немає великої різниці. Адже до цього ми грали 4-3-3, і в нас усе добре виходило. А у цьому сезоні ми, дійсно, більше використовуємо схему 4-4-2 і бачимо, що гра вдається все краще і краще. Я грав проти Фенербахче 4-4-2, і це було добре. Я себе добре почуваю у цій схемі.

Щодо мого початку виступів за збірну Хорватії, то я якось спеціально чи індивідуально я не готуюсь до цих матчів. Та й зараз про це не думаю, тому що перед тим, як ми поїдемо на чемпіонат світу, у нас ще дуже багато матчів.

Мій останній виклик до збірної пройшов чудово, мені здається, це були найкращі мої матчі, які я проводив за національну збірну. Хочу продовжувати так само. Думаю, якщо я продовжуватиму робити усе правильно, це буде найкраща підготовка", — заявив хорватський виконавець.

Матч Динамо Київ — Ренн відбудеться 13 жовтня, о 19:45.