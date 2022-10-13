Ліга Європи

Стали відомі стартові склади команд для поєдинку 4-го туру групового етапу Ліги Європи УЄФА у рамках групи B, у якому зіграють Динамо Київ та Ренн.

Київське Динамо в Кракові зіграє матч-відповідь проти французького Ренна в рамках четвертого туру Ліги Європи УЄФА.

Мірча Луческу, після поразки у першій грі (1:2), вирішив використати в стартовому складі Руслана Нещерета в рамці воріт, тоді як Олександр Тимчик зіграє праворуч у захисті, а Олександр Сирота утворить пару з Іллєю Забарним у центрі. Денис Гармаш відправиться до лівого флангу атаки.

Бруно Женезіо, у свою чергу, зробив ставку на Ву в центрі захисту, тоді як Маєр опуститься до центрального трикутнику, а на вістрі атаки посяде місце Калімуендо з Дезіре Дуе праворуч та Мартеном Тер'є ліворуч.

Динамо Київ: Нещерет — Тимчик, Забарний, Сирота, Дубінчак — Буяльський, Сидорчук, Шепелєв — Циганков, Бєсєдін, Гармаш.

Запасні: Ігнатенко, Вівчаренко, Попов, Бурда, Кабаєв, Перріс, Ванат, Андрієвський, Караваєв, Кравченко, Діалло, Кендзьора.



Ренн: Манданда — Ассіньон, Ву, Теате, Мелінг — Бурежо, Угочукву, Маєр — Д. Дуе, Калімуендо, Тер’є.

Запасні: Доган, Сален, Родон, Трюффер, Сулемана, Белосьян, Гуїрі, Те, Аблен, Г. Дуе, Франсуаза.



Гра Динамо Київ — Ренн почнеться о 19:45 за київським часом. Слідкуйте за текстовою онлайн-трансляцією на Football.ua.