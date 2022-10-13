Ліга Європи

Оголошено склад "червоних дияволів" на матч.

Манчестер Юнайтед у рамках поєдинку четвертого туру групового етапу Ліги Європи прийме на своєму полі Омонію.

Головний тренер "червоних дияволів" Ерік Тен Гаг довірив місце у стартовому складі Кріштіану Роналду, Каземіро та Фреду.

Манчестер Юнайтед: Де Хеа – Далот, Лінделеф, Мартінес, Маласія – Фред, Каземіро – Антоні, Фернандеш, Рашфорд – Роналду

Запасні: Дубравка, Хітон, Варан, Шоу, Еріксен, МакТоміней, Ікбал, Еланга, Гарначо, Пеллістрі, Санчо

Нагадаємо, що початок матчу між Манчестер Юнайтед та Омонією відбудеться о 22:00. Слідкуйте за ключовими подіями зустрічі на нашому сайті.