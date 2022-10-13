Ліга Європи

Пропонуємо вам обрати найкращого гравця у складі української команди.

Динамо в рамках поєдинку четвертого туру групового етапу Ліги Європи приймало на своєму полі Ренн та поступилось з рахунком 0:1.

Пропонуємо нашим читачам визначити "білу пляму" у грі столичної команди:

Нагадаємо, що через невдалі результати підопічні Мірчі Луческу втратили шанси вийти в плей-офф Ліги Європи.