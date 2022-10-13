Ліга Європи 13 жовтня 2022, 22:27 Опитування: хто був найкращим гравцем Динамо у матчі проти Ренна? Пропонуємо вам обрати найкращого гравця у складі української команди. Динамо - Ренн, фото Динамо 13 жовтня 2022, 22:27 Динамо в рамках поєдинку четвертого туру групового етапу Ліги Європи приймало на своєму полі Ренн та поступилось з рахунком 0:1. Пропонуємо нашим читачам визначити "білу пляму" у грі столичної команди: Нагадаємо, що через невдалі результати підопічні Мірчі Луческу втратили шанси вийти в плей-офф Ліги Європи. Facebook Твитнуть Google+ ВКонтакте