Ліга Європи

До вашої уваги — найкращі моменти матчу Ліги Європи.

У поєдинку четвертого туру групового етапу Ліги Європи турецький Трабзонспор на своєму полі розбив Монако (4:0).

Рахунок у матчі був відкритий шокуючим чином наприкінці першого тайму, коли воротар Александер Нюбель невдало вибив м'яч у простому моменті і влучив у свого ж захисника Маланга Сарра, від якого сфера закотилася у ворота. Перемогу турків закріпили забиті м'ячі у виконанні Вітора Уго, Барді та Трезеге.

Огляд матчу

Трабзонспор — Монако 4:0

Голи: Сарр, 44 (у власні ворота), Віктор Хьюго, 48, Барді, 57, Трезеге, 69.

Джерело: MEGOGO