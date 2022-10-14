Шварцвальдці продовжуть приємно дивувати й у європейських змаганнях.
Досягнення Фрайбурга
14 жовтня 2022, 10:56
Фрайбург вперше в історії зіграє у єврокубковому плей-оф.
Шварцвальдцям вдалося досягти цього показника за рахунок розгромної перемоги над Нантом у четвертому турі групового раунду Ліги Європи (4:0).
Таким чином, команда стала недосяжною для французів, що йдуть на третьому місці у таблиці (9 очків), а також на п'ятьь пунктів випереджають другий Карабах Агдам.
Нічия із азербайджанцями гарантує банді Штрайха перше місце.
Раніше "грифи" приймали участь у Кубку УЄФА / Лізі Європи (1995/96, 2001/02, 2013/14, 2017/18), проте далі групового раунду не проходили.