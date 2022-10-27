Ліга Європи

Сьогодні киянам необхідна лише перемога.

Сьогодні о 19:45 на стадіоні в Ларнаці київське Динамо зустрінеться з кіпрським клубом АЕК в рамках п'ятого туру Ліги Європи. Напередодні зустрічі кияни показали фрагменти з підготовки до матчу.

Відзначимо, що задля продовження виступів на євроарені динамівцям необхідна лише перемога. Більш детально про всі розклади Динамо Київ перед п’ятим туром Ліги Європи читайте в нашому матеріалі.

На Football.ua буде доступна текстова онлайн-трансляція матчу.

Раніше повідомлялося, що матч АЕК Ларнака — Динамо обслужить бригада арбітрів із Шотландії.