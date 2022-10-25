Ліга Європи

Гра відбудеться у четвер, 27 жовтня.

Матч п'ятого туру групового етапу Ліги Європи між кіпрським АЕКом та київським Динамо обслужить шотландська бригада арбітрів. Про це повідомляє прес-служба УЄФА.

Головним арбітром матчу буде 40-річний шотландець Джон Бітон. Допомагатимуть на лініях йому будуть Деніел Макфарлейн та Дуглас Поттер. Резервним рефері призначено Стівена Макліна.

За системою ВАР слідкуватиме австрієць Джарред Джіллетт, а його помічником буде англієць Пітер Бенкіс.

Матч АЕК – Динамо відбудеться у четвер, 27 жовтня. Гра розпочнеться о 19:45 за київським часом. На Football.ua буде доступна текстова онлайн-трансляція матчу.

Раніше повідомлялося, що Нещерет, Циганков та Бєсєдін — у заявці Динамо на матч проти АЕКу.