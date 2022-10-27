Ліга Європи

Стали відомі стартові склади команд для поєдинку 5-го туру групового етапу Ліги Європи УЄФА у рамках групи B, у якому зіграють кіпрський АЕК Ларнака та Динамо Київ.

Київське Динамо в рамках п'ятого туру Ліги Європи УЄФА зіграє гостьовий матч проти кіпрського АЕК Ларнака.

Хосе Луїс Ольтра, у порівнянні з поразкою від турецького Фенербахче (1:2), залучив до стартового складу Енглезу на лівий фланг захисту, тоді як в опорній зоні з'явиться Пере Понс, а Дьюрчо повернеться на лівий фланг нападу, який очолюватиме Рафаель Лопеш.

Мірча Луческу, після нічиєї проти полтавської Ворскли (1:1), випустив із перших хвилин Іллю Забарного до центру захисту, тоді як Олександр Тимчик та Костянтин Вівчаренко зіграють на флангах оборони. Шепелєв долучиться до трикутника в центрі поля, а на вістря атаки відправиться Владислав Ванат.

АЕК Ларнака: Пирич — Росалес, Мілічевич, Томович, Енглезу — Понс, Луїш Густаву — Фараж, Альтман, Дьюрчо — Лопеш.

Запасні: Гордич, Тумбас, Гонсалес, Олатунджи, Кіпрос, Наум, Андреу, Мамас.



Динамо Київ: Нещерет — Тимчик, Забарний, Сирота, Вівчаренко — Буяльський, Сидорчук, Шепелєв — Циганков, Ванат, Кабаєв.

Запасні: Ігнатенко, Авраменко, Попов, Бурда, Перріс, Гармаш, Караваєв, Кравченко, Діалло, Бєсєдін, Кендзьора.



Гра АЕК Ларнака — Динамо Київ почнеться о 19:45 за київським часом. Слідкуйте за текстовою онлайн-трансляцією на Football.ua.