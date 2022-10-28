Ліга Європи

Португальський фахівець випередив Алекса Фергюсона.

Учора, 27 жовтня, у матчі п'ятого туру групового етапу Ліги Європи Рома обіграла ХІК із рахунком 2:1.

Для головного тренера "вовків" Жозе Моуріньо ця перемога стала 107 у єврокубкових матчах.

Таким чином Моуріньо обійшов Алекса Фергюсона і став рекордсменом за кількістю перемог у єврокубках.

До Роми португальський фахівець працював з Порту, Челсі, Реалом, МЮ та Тоттенгемом.

Після п'яти турів Рома посідає третє місце у своїй групі Ліги Європи, набравши сім очок. Стільки ж балів у Лудогорця на другому місці. Перше місце у Бетіса – 13 очок, а останнє у ХІКа – один бал.

В останньому турі групового етапу ЛЕ Рома на своєму полі зіграє проти Лудогорця. Гра відбудеться 3 листопада.