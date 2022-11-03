Ліга Європи

Українець повернувся після певного часу у лазареті.

Арсенал в рамках поєдинку шостого туру групового етапу Ліги Європи прийме на своєму полі швейцарський Цюрих.

Півзахисник "канонірів" Олександр Зінченко повернувся до складу команди після пошкодження. Українець потрапив у запас.

Нинішнього сезону Зінченко провів шість поєдинків, у яких відзначився одним асистом.

Нагадаємо, українець уже пропустив сім останніх матчів "канонірів" у всіх турнірах. У нього було пошкодження литкового м'яза.