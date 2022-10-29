Англія

Іспанський керманич — про втрати цього літа.

Головний тренер Манчестер Сіті Хосеп Гвардіола прокоментував той факт, що кілька гравців команди перейшли у стан прямих конкурентів.

"Рахім Стерлінг, Олександр Зінченко та Габріел Жезус – заслужили право вибору. Якби вони не пішли до Челсі чи Арсеналу, то залишилися б тут. Вони повинні грати у топ-клубах. Ми хочемо, щоб у них залишилися гарні спогади про час, проведений в Манчестер Сіті, про людей, які піклувалися про них та їхні сім'ї тут.

Хто ми такі, щоб казати: "Туди ти перейти не можеш?" Мені це не подобається. Ми зробили неймовірні трансфери, тому всі щасливі. Я не можу сказати жодного поганого слова про них. Завдяки їхній грі ми стали тим клубом, яким є. Джо Харт, Давид Сілва, Венсан Компані... Завдяки цим людям ми стали таким клубом", — наводить слова Гвардіоли офіційний сайт клубу.

Нагадаємо, що наразі Олександр Зінченко відновлюється після пошкодження, але Арсенал не форсуватиме відновлення українця.