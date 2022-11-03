Ліга Європи

Дивіться відео голів та найкращих моментів матчу 6 туру групового етапу Ліги Європи 3 листопада 2022, 22:00.

У рамках шостого туру групового етапу Ліги Європи Манчестер Юнайтед на виїзді переграв Реал Сосьєдад з мінімальним рахунком.

"Червоні дияволи" здобули три бали завдяки точному удару Гарначо на початку зустрічі. Втім, команді Тен Гага не вистачило такого результату, щоб вийти на перше місце.

До вашої уваги відео всіх голів матчу Реал Сосьєдад — Манчестер Юнайтед у шостому турі групового етапу Ліги Європи-2022/23:

Огляд матчу:

Реал Сосьєдад — МЮ — 0:1

Гол: Гарначо, 17