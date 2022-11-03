До вашої уваги — результати матчів першої половини вечора у ЛЄ 3 листопада.
Каземіро проти Нормана, Getty Images
03 листопада 2022, 21:50
У рамках шостого туру групового етапу Ліги Європи завершились перші матчі ігрового дня. До вашої уваги результати поєдинків.
Як можна побачити, найцікавіша розв'язка вийшла у квартеті F, де всі команди набрали по 8 очок.
Група Е
Реал Сосьєдад — МЮ — 0:1
Гол: Гарначо, 17
Шериф — Омонія — 1:0
Гол: Аканбі, 88
Група F
Феєнорд — Лаціо — 1:0
Гол: Хіменес, 64
Вилучення: Ромеро, 90+6
Мідтьюлланн — Штурм — 2:0
Голи: Дреєр, 15, 72
Група G
Карабах — Фрайбург — 1:1
Голи: Овусу, 90+2 — Петерсен, 24, пен
Вилучення: Медіна (Карабах, 60)
Олімпіакос — Нант — 0:2
Голи: Мустафа Мохамед, 79, Бла, 90
Група H
Монако — Црвена Звезда — 4:1
Голи: Фолланд, 5, 27, 87, Родич, 50 (аг) — Канга, 54 (пен)
Трабзонспор — Ференцварош — 1:0
Гол: Бакасетас, 7