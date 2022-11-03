У рамках шостого туру групового етапу Ліги Європи завершились перші матчі ігрового дня. До вашої уваги результати поєдинків. 

Як можна побачити, найцікавіша розв'язка вийшла у квартеті F, де всі команди набрали по 8 очок. 

Група Е

Реал Сосьєдад — МЮ — 0:1
Гол: Гарначо, 17

Шериф — Омонія — 1:0
Гол: Аканбі, 88

Группа E
1 Реал Сосьєдад Реал Сосьєдад 6 15
2 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 6 15
3 Шериф Шериф 6 6
4 Омонія Омонія 6 0


Група F

Феєнорд — Лаціо — 1:0
Гол: Хіменес, 64
Вилучення: Ромеро, 90+6 

Мідтьюлланн — Штурм — 2:0
Голи: Дреєр, 15, 72

Группа F
1 Феєнорд Феєнорд 6 8
2 Мідтьюлланн Мідтьюлланн 6 8
3 Лаціо Лаціо 6 8
4 Штурм Штурм 6 8


Група G

Карабах — Фрайбург — 1:1
Голи: Овусу, 90+2 — Петерсен, 24, пен
Вилучення: Медіна (Карабах, 60)

Олімпіакос — Нант — 0:2
Голи: Мустафа Мохамед, 79, Бла, 90

Группа G
1 Фрайбург Фрайбург 6 14
2 Нант Нант 6 9
3 Карабах Карабах 6 8
4 Олімпіакос Олімпіакос 6 2


Група H

Монако — Црвена Звезда — 4:1
Голи: Фолланд, 5, 27, 87, Родич, 50 (аг) — Канга, 54 (пен)

Трабзонспор — Ференцварош — 1:0
Гол: Бакасетас, 7

Группа H
1 Монако Монако 6 10
2 Ференцварош Ференцварош 6 10
3 Трабзонспор Трабзонспор 6 9
4 Црвена Звезда Црвена Звезда 6 6