Ліга Європи

Клуби зійдуться у важливому поєдинку для обох у єврокубках.

У рамках заключного туру групового етапу Ліги Європи Манчестер Юнайтед та Реал Сосьєдад зіграють у матчі за перше місце у квартеті Е.

Манчестер Юнайтед обов'язково потрібно перемагати суперника, щоб посісти першу сходинку. Перший матч завершився з рахунком 0:1 на користь іспанського колективу.

Але обидві команди підходять до матчу з кадровими втратами. Реал Сосьєдад не може розраховувати на наступних гравців: Давіда Сілву, Алі Чо, Айена Муньоса, Андера Барренечеу, Мікеля Ойарсабаля та Умара Садіка.

За Манчестер Юнайтед не зіграють Джейдон Санчо, Антоні та Антоні Марсіаль. Вірогідно, вони вибули через травми.

Матч між Реал Сосьєдаом та Манчестер Юнайтед відбудеться третього листопада о 19:45 за київським часом.