Шахтар посів третє місце у групі Ліги чемпіонів та забезпечив собі єврокубкову весну.
ФК Шахтар
04 листопада 2022, 00:49
Завершилися всі матчі групових стадій трьох турнірів — Ліги чемпіонів, Ліги Європи та Ліги конференцій, за підсумками яких визначились усі володарі путівок у єврокубкову весну.
Таким чином, визначились потенційні суперники донецького Шахтаря у 1/16 фіналу Ліги Європи.
Нагадаємо, команда Ігора Йовічевіча посіла третє місце за підсумками групового етапу Ліги чемпіонів.
Суперниками "гірників" можуть стати команди, котрі зайняли другі місця у своїх групах Ліги Європи, а саме ПСВ, Ренн, Рома, Уніон Берлін, Манчестер Юнайтед, Мідтьюланн, Нант і Монако.
Жеребкування 1/16 фіналу Ліги Європи відбудеться 7 листопада у штаб-квартирі УЄФА у Швейцарії. Команди, які зайняли другі місця в Лізі Європи, будуть сіяними, а клуби, які фінішували третіми в Лізі чемпіонів, несіяними.