Ліга Європи

Шахтар посів третє місце у групі Ліги чемпіонів та забезпечив собі єврокубкову весну.

Завершилися всі матчі групових стадій трьох турнірів — Ліги чемпіонів, Ліги Європи та Ліги конференцій, за підсумками яких визначились усі володарі путівок у єврокубкову весну.

Таким чином, визначились потенційні суперники донецького Шахтаря у 1/16 фіналу Ліги Європи.

Нагадаємо, команда Ігора Йовічевіча посіла третє місце за підсумками групового етапу Ліги чемпіонів.

Суперниками "гірників" можуть стати команди, котрі зайняли другі місця у своїх групах Ліги Європи, а саме ПСВ, Ренн, Рома, Уніон Берлін, Манчестер Юнайтед, Мідтьюланн, Нант і Монако.

Жеребкування 1/16 фіналу Ліги Європи відбудеться 7 листопада у штаб-квартирі УЄФА у Швейцарії. Команди, які зайняли другі місця в Лізі Європи, будуть сіяними, а клуби, які фінішували третіми в Лізі чемпіонів, несіяними.