Ліга Європи

Український клуб змагатиметься у другому за престижністю турнірі континенту.

Шахтар перед матчем проти Лейпцигу, ФК Шахтар Донецьк

Шахтар перед матчем проти Лейпцигу, ФК Шахтар Донецьк

У середу, 2 листопада, донецький Шахтар з рахунком 0:4 поступився Лейпцигу у матчі шостого туру групового етапу Ліги чемпіонів.

Отже, "гірники" закінчили виступи у найпрестижнішому клубному турнірі Європи з шістьма пунктами — у їхньому активі перемога над Лейпцигом (4:1), три нічиї (двічі 1:1 із Селтіком та 1:1 із Реалом), а також двічі поразки — 1:2 від Реалу та 0:4 від вищезгаданих німців.

Для того, аби вийти до 1/8 Ліги чемпіонів, "гірники" у поєдинку з Лейпцигом мали виключно перемагати, а от путівка до Ліга Європи була отримана українським клубом ще минулого тижня у Глазго.

Тепер Шахтар візьме участь у стикових іграх турніру (формально 1/16 змагань), в якому зіграють другі команди квартетів Ліги Європи та треті команди груп Ліги чемпіонів.

Ім'я суперника підопічні Ігора Йовічевича дізнаються у понеділок, 7 листопада. Початок жеребкування — о 14:00 за київським часом. Матчі стикових раундів пройдуть 16 і 23 лютого 2023 року.