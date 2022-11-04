Ліга Європи

Слова нападника Динамо після матчу зі стамбульским клубом.

Форвард Динамо Владислав Ванат дав коментар за підсумками матчу проти Фенербахче (0:2) у шостому турі групового етапу Ліги Європи.

Відзначимо, що кияни фінішували у своєму квартеті останніми, набравши всього 1 пункт.

"У нас була установка пресингувати та використовувати вільні зони за спинами суперників. У другому таймі зіграли трохи краще, ніж у першому, але все одно не досягли результату. У першому таймі пропустили два м’ячі. У першому епізоді помилилися наші гравці, у другому моменті відзначився футболіст, із яким я мав грати під час стандарту. Тому хочу вибачитися перед партнерами через це.

Це мій дебютний сезон на такому рівні, і зрозуміло, що треба працювати якомога більше і потрібно використовувати кожен момент, навіть якщо він один, бо більше може й не бути в матчі".

Далі нападник відповів на питання, чи готова команда і далі грати двічі на тиждень.

"Звичайно, у нас останнім часом було багато переїздів, тож два матчі в Україні, тим паче більшість із них проходитиме в Києві, для нас не будуть проблемою".

Окремо Ванат прокоментував момент зі своїм нереалізованим моментом.

"Ми розбирали гру голкіпера суперника, і він завжди дуже швидко виходить із воріт. В принципі, він і в цьому епізоді так зробив, але при цьому не впав, тож перекрив мені кут – і уже шансів забити було не так багато. Він виявився хитрішим за мене".

Насамкінець 20-річний футболіст відповів на питання, чи вважає себе гравцем основи Динамо.

"Немає основних гравців, на кожному тренуванні потрібно виходити та доводити" — підсумував Владислав.

Нагадаємо, що з пресою після поєдинку з турецькою командою також поспілкувався головний тренер киян Мірча Луческу.