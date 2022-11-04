Ліга Європи

Дивіться відео голів та найкращих моментів матчу 6 туру групового етапу Ліги Європи 3 листопада 2022, 22:00.

У заключному шостому турі групового етапу Ліги Європи київське Динамо у домашньому матчі поступилося турецькому Фенербахче з рахунком 0:2.

Перемогу підопічним Жорже Жезуша принесли забиті м'ячі у виконанні Гюлера та Арао, які відзначились у першому таймі.

Також зазначимо, що з 68 хвилини кияни грали у меншості після вилучення Забарного, який отримав другу жовту картку.

До вашої уваги відео всіх голів матчу Динамо Київ — Фенербахче у шостому турі групового етапу Ліги Європи-2022/23:

Динамо Київ — Фенербахче 0:2

Голи: Гюлер, 23, Арао, 45+2.

Динамо Київ: Бущан — Тимчик, Забарний, Попов, Вівчаренк (Кендзьора, 71) — Сидорчук, Шепелєв (Гармаш, 46) — Циганков, Буяльський (Караваєв, 70), Ванат — Бєсєдін (Кабаєв, 46).

Фенербахче: Алтай — Кадіоглу, Азіз, Салаї, Осаї-Семюел — Крешпу, Арао (Зайц, 73), Гюлер (Кахведжі, 64) — Валенсія (Жоао Педро, 64), Батшуаї (Мор, 65), Лінкольн (Аліоскі, 78).

Попередження: Гармаш, Забарний, Ванат, Сидорчук — Салаї, Мор.

На 68-й хвилині був вилучений Ілля Забарний (Динамо Київ) (друге попередження).