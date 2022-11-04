Дивіться відео голів та найкращих моментів матчу 6 туру групового етапу Ліги Європи 3 листопада 2022, 22:00.
Динамо Київ — Фенербахче, ФК Динамо Київ
04 листопада 2022, 01:01
У заключному шостому турі групового етапу Ліги Європи київське Динамо у домашньому матчі поступилося турецькому Фенербахче з рахунком 0:2.
Перемогу підопічним Жорже Жезуша принесли забиті м'ячі у виконанні Гюлера та Арао, які відзначились у першому таймі.
Також зазначимо, що з 68 хвилини кияни грали у меншості після вилучення Забарного, який отримав другу жовту картку.
До вашої уваги відео всіх голів матчу Динамо Київ — Фенербахче у шостому турі групового етапу Ліги Європи-2022/23:
Динамо Київ — Фенербахче 0:2
Голи: Гюлер, 23, Арао, 45+2.
Динамо Київ: Бущан — Тимчик, Забарний, Попов, Вівчаренк (Кендзьора, 71) — Сидорчук, Шепелєв (Гармаш, 46) — Циганков, Буяльський (Караваєв, 70), Ванат — Бєсєдін (Кабаєв, 46).
Фенербахче: Алтай — Кадіоглу, Азіз, Салаї, Осаї-Семюел — Крешпу, Арао (Зайц, 73), Гюлер (Кахведжі, 64) — Валенсія (Жоао Педро, 64), Батшуаї (Мор, 65), Лінкольн (Аліоскі, 78).
Попередження: Гармаш, Забарний, Ванат, Сидорчук — Салаї, Мор.
На 68-й хвилині був вилучений Ілля Забарний (Динамо Київ) (друге попередження).