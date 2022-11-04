Ліга Європи

Прес-конференцій головного тренера "біло-синіх".

Головний тренер київського Динамо Мірча Луческу поспілкувався з пресою після матчі проти Фенербахче, який закінчився поразкою української команди з рахунком 0:2.

Зазначимо, що колектив зі столиці України завершив груповий етапі Ліги Європи з одним набраним балом.

"Ми припустилися двох помилок, які дозволили Фенербахче виграти цю гру. У двох матчах із турками ми двічі пропустили після кутових, одного разу після ауту, ще одного разу — після помилки захисту. Тим не менш, Фенербахче сьогодні грав добре, це дуже хороша команда, з сильними гравцями. Вони були дуже мотивованими, ми ж грали за свою честь. Наші гравці проявили на полі характер. Це позитивний момент, який я побачив у сьогоднішньому матчі.

Ми дуже добре розпочали цей сезон, пройшовши Фенербахче і Штурм у кваліфікації Ліги чемпіонів. Протистояти Бенфіці було вже складно, тому що ми почали переміщатися між Україною та Польщею двічі на тиждень. Це мало великий вплив, адже у нас не було постійного місця для тренувань і свого стадіону. Коли ми почали одночасно грати в чемпіонаті України та Лізі Європи, стало неможливо контролювати ситуацію".

Насамкінець румун висловив думку, що кияни не заслуговували на такий підсумок у квартеті.

"Зараз ми повернемося до України та почнемо в нормальному режимі грати в чемпіонаті, проводячи домашні матчі в Києві. Тому вже не матимемо проблем із постійними переїздами. Дуже шкода, що ми фінішували на останньому місці в групі Ліги Європи. На мою думку, ми не заслуговуємо на такий підсумок. За інакших обставин ми могли б досягти більш успішного результату" — підсумував Луческу.