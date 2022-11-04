Ліга Європи

Головний тренер Арсеналу стосовно поєдинку проти швейцарців.

Головний тренер Арсенала поділився думками стосовно перемозі у групі та крайнього матчу.

"Я очікував, що буде важкий матч. Я спостерігав за Цюрихом в кількох крайніх іграх – як вони змінилися після приходу нового менеджера, як вони грали проти Бодо. Ми повинні були адаптуватися до цього. У нас було кілька реальних моментів, які ми не використали, і це ускладнило гру в фінальні 15-20 хвилин. Ми не контролювали певні ситуації, проте знайшли спосіб перемогти і остаточно лідируємо в групі.

Програш у футбольних матчах є частиною професії. Це відбуватиметься на певних етапах, і ви повинні на це реагувати. Це впливає на вас в моменті, а потім ви рухаєтеся вперед, аналізуєте те, що сталося, і намагаєтеся стати кращими як команда. Ось що ми зробили.

Поки що не відомий точний діагноз Томіясу. Гравець щось відчув і враховуючи кількість ігор, щільний графік, ми вирішили не ризикувати.

На вихідних ми зіграємо проти Челсі. Потрібно налаштуватися на перемогу та намагитися забити, гадаю, тоді ми можем виграти матч".