Ліга Європи

Футболіст прокоментував прийдешню гру проти Шахтаря.

Французький Ренн завершує підготовку до першої гри попереднього раунду плей-оф Ліги Європи УЄФА проти донецького Шахтаря на виїзді.

Шахтар — Ренн. Напередодні

Центральний захисник "червоно-чорних" Артюр Теате розповів про стан команди перед звітною зустріччю.

"Шахтар — великий клуб, яка щороку грає в єврокубках та має хороших гравців у своєму складі. Отже, це буде нелегка гра.

Проте я впевнений у своїх товаришах по команді, ми всі впевнені один в одному, і ми докладемо всіх зусиль для перемоги.

А потім, у матчі-відповіді і з нашими вболівальниками на Роазон Парк буде чудова атмосфера та красивий футбол", — заявив бельгійський виконавець.

Матч Шахтар — Ренн відбудеться 16 лютого, о 19:45.