Футболіст прокоментував прийдешню гру проти Шахтаря.
Амарі Траоре, ouest-france.fr
16 лютого 2023, 13:52
Французький Ренн завершує підготовку до першої гри попереднього раунду плей-оф Ліги Європи УЄФА проти донецького Шахтаря на виїзді.
Шахтар — Ренн. Напередодні
Фланговий захисник "червоно-чорних" Амарі Траоре розповів про стан команди перед звітною зустріччю.
"Наша задача, як гравців Ренна, створювати нове бачення гри в футбол на європейському рівні та бути одним з найкращих клубів французької ліги.
Саме тому клуб наразі перебуває в стабільному становищі, і про нього багато говорять на європейському рівні.
Ми все ще не програємо після шести ігор на європейській арені цього сезону. Це свідчить про те, що клуб розвивається", — заявив малійський виконавець.
Матч Шахтар — Ренн відбудеться 16 лютого, о 19:45.