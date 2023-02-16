Ліга Європи

Футболіст прокоментував прийдешню гру проти Шахтаря.

Французький Ренн завершує підготовку до першої гри попереднього раунду плей-оф Ліги Європи УЄФА проти донецького Шахтаря на виїзді.

Шахтар — Ренн. Напередодні

Фланговий захисник "червоно-чорних" Амарі Траоре розповів про стан команди перед звітною зустріччю.

"Наша задача, як гравців Ренна, створювати нове бачення гри в футбол на європейському рівні та бути одним з найкращих клубів французької ліги.

Саме тому клуб наразі перебуває в стабільному становищі, і про нього багато говорять на європейському рівні.

Ми все ще не програємо після шести ігор на європейській арені цього сезону. Це свідчить про те, що клуб розвивається", — заявив малійський виконавець.

Матч Шахтар — Ренн відбудеться 16 лютого, о 19:45.