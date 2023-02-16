Ліга Європи

Стали відомі стартові склади команд для першого поєдинку 1/16 фіналу Ліги Європи УЄФА, у якому зіграють донецький Шахтар та Ренн.

Донецький Шахтар зіграє перший матч попереднього раунду Ліги Європи УЄФА проти французького Ренна у Варшаві на стадіоні Війська Польського.

Ігор Йовічевіч вирішив використати з перших хвилин Коноплю на правому фланзі захисту, тоді як Криськів та Зубков зіграють на флангах півзахисників.

Бруно Женезіо, після поразки від Тулузи (1:3), залучив до стартового складу Омарі та Белосьяна до центру захисту, тоді як Угочукву та Токо Екамбі зіграють у півзахисті.

Шахтар: Трубін — Конопля, Бондар, Матвієнко, Михайліченко — Степаненко — Зубков, Бондаренко, Судаков, Криськів — Траоре.

Запасні: Шевченко, Пятов, Сікан, Джурасек, Келсі, Топалов, Тейлор, Фарина, Назарина, Козік, Петряк, Ракицький.



Ренн: Манданда — Спенс, Омарі, Белосьян, Трюффер — Доку, Бурежо, Угочукву, Токо Екамбі — Калімуендо, Гуїрі.

Запасні: Алемдар, Сален, Родон, Теате, Сантамарія, Ву, Те, Маєр, Мелінг, Г. Дуе, Д. Дуе, Салах.



Гра Шахтар — Ренн почнеться о 19:45 за київським часом. Слідкуйте за текстовою онлайн-трансляцією на Football.ua.