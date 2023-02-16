Ліга Європи

Капітан провів дуже хороший матч.

Шахтар в рамках першого поєдинку 1/16 фіналу Ліги Європи грав проти Ренна та здобув перемогу з рахунком 2:1.

Авторитетний статистичний портал Whoscored традиційно оцінив учасників зустрічі. Так, кращим у складі "гірників" став Тарас Степаненко з оцінкою — 7,2 бала.

Трохи нижчий показник в Дмитра Криськіва та Богдана Михайличенка — по 7,1 бала. Кращим же став Ток Екамбі з оцінкою 7,9 бала.

Нагадаємо, що на Football.ua доступне відео голів та огляд матчу Ліги Європи між Шахтарем та Ренном.