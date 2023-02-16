Ліга Європи

Донецький клуб здобув непросту перемогу.

Шахтар в рамках першого поєдинку 1/16 фіналу Ліги Європи грав проти Ренна та здобув перемогу з рахунком 2:1.

"Гірники" здобули перемогу завдяки точним ударам Дмитра Криськіва та Артема Бондаренка, але авторитетний портал Whoscored визначив найкращим у складі Шахтаря Степаненка.

Отже, пропонуємо вам обрати кращого гравця Шахтаря у матчі проти Ренна:

Нагадаємо, що на Football.ua доступне відео голів та огляд матчу Ліги Європи між Шахтарем та Ренном.