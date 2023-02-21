Ліга Європи

Французький та український колективи проведуть поєдинок Ліги Європи цього четверга.

Стало відомо, хто розсудить Шахтар та Ренн у рамах матчу-відповіді плей-оф Ліги Європи.

Керувати матчем буде німецька бригада арбітрів на чолі з Тобіасом Штілером.

Раніше шляхи рефері з донецьким колективом пересікалися у Лізі чемпіонів сезону-2019/20, коли "гірники" переграли Аталанту у Мілані з рахунком 2:1, а цього сезону у рамах раунду плей-оф Ліги Європи Дніпро-1 поступився АЕКУ.

Також збірна України поступилася 1:7 французам у товариському поєдинку.

Команда Ігора Йовічевіча виграла у першому матчі в Варшаві.