Ліга Європи

Стали відомі стартові склади команд для матчу-відповіді 1/16 фіналу Ліги Європи УЄФА, у якому зіграють Ренн та донецький Шахтар.

Французький Ренн та донецький Шахтар зіграють матч-відповідь у рамках попереднього раунду плей-оф Ліги Європи УЄФА.

Бруно Женезіо, після поразки в першій грі (1:2), залучив до стартового складу Сантамарію та Маєра до центральної ланки.

Ігор Йовічевіч, у свою чергу, вирішив використати з перших хвилин Топалова на лівому фланзі півзахисту.

Ренн: Манданда — Спенс, Омарі, Белосьян, Трюффер — Доку, Сантамарія, Маєр, Токо Екамбі — Калімуендо, Гуїрі.

Запасні: Алемдар, Сален, Родон, Теате, Угочукву, Ву, Те, Мелінг, Г. Дуе, Д. Дуе, Салах.



Шахтар: Трубін — Конопля, Бондар, Матвієнко, Михайліченко — Степаненко — Зубков, Бондаренко, Судаков, Топалов — Траоре.

Запасні: Шевченко, Пятов, Тотовицький, Сікан, Джурасек, Келсі, Тейлор, Очеретько, Фарина, Назарина, Козік, Ракицький.



Гра Ренн — Шахтар почнеться о 22:00 за київським часом. Слідкуйте за текстовою онлайн-трансляцією на Football.ua.