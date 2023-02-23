Ліга Європи

Дивіться відео найкращих моментів матчу 1/16 фіналу Ліги Європи, що відбувся 23 лютого 2023, 19:45.

Голландський ПСВ у матчі-відповіді 1/16 фіналу Ліги Європи на своєму полі обіграв іспанську Севілью з рахунком 2:0.

Перемогу голландському клубу принесли забиті м'ячі у виконанні де Йонга та Сілви.

Проте ПСВ вилетів із турніру, оскільки у першій грі іспанці здобули перемогу з рахунком 3:0.

До вашої уваги відео кращих моментів матчу ПСВ — Севілья в 1/16 фіналу Ліги Європи-2022/23:

ПСВ — Севілья 2:0 (перший матч 0:3)

Голи: де Йонг, 77, Сілва, 90+5.

ПСВ: Бенітес — ван Анхолт (Жуніор, 62), Брентвейт, Рамальйо, Мвене — Гутьєррес (Сілва, 62), Верман, Тіл — Сімонс, Бакайоко, де Йонг.

Севілья: Дмитрович — Акунья, Теллес, Фернандо, Ньянзу, Навас (Монтіель, 79) — Хіль (Мір, 86), Ракітіч, Жордан, Торрес (Сусо, 69) — Ен-Несірі (Окампос, 69).

Попередження: Мвене, Сімонс — Акунья, Ньянзу, Дмитрович, Мір.