Дивіться відео найкращих моментів матчу 1/16 фіналу Ліги Європи, що відбувся 23 лютого 2023, 19:45.
ПСВ - Севілья, Getty Images
23 лютого 2023, 23:40
Голландський ПСВ у матчі-відповіді 1/16 фіналу Ліги Європи на своєму полі обіграв іспанську Севілью з рахунком 2:0.
Перемогу голландському клубу принесли забиті м'ячі у виконанні де Йонга та Сілви.
Проте ПСВ вилетів із турніру, оскільки у першій грі іспанці здобули перемогу з рахунком 3:0.
До вашої уваги відео кращих моментів матчу ПСВ — Севілья в 1/16 фіналу Ліги Європи-2022/23:
ПСВ — Севілья 2:0 (перший матч 0:3)
Голи: де Йонг, 77, Сілва, 90+5.
ПСВ: Бенітес — ван Анхолт (Жуніор, 62), Брентвейт, Рамальйо, Мвене — Гутьєррес (Сілва, 62), Верман, Тіл — Сімонс, Бакайоко, де Йонг.
Севілья: Дмитрович — Акунья, Теллес, Фернандо, Ньянзу, Навас (Монтіель, 79) — Хіль (Мір, 86), Ракітіч, Жордан, Торрес (Сусо, 69) — Ен-Несірі (Окампос, 69).
Попередження: Мвене, Сімонс — Акунья, Ньянзу, Дмитрович, Мір.