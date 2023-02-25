Ліга Європи

Football.ua представляє суперника донецького Шахтаря в 1/8 фіналу Ліги Європи.

Донецький Шахтар у драматичному стилі потрапив у євровесну. Після того, як команда Ігора Йовічевіча посіла третє місце у груповому етапі Ліги чемпіонів, в 1/16 Ліги Європи доля звела їх з французьким Ренном.

І, попри те, що Шахтар був андердогом цієї пари, він зміг перемогти у першому матчі з рахунком 2:1. Другий матч завершився з аналогічним рахунком, щоправда, на користь Ренна.

Героїзм Анатолія Трубіна під час серії пенальті та яскравий удар дебютанта Кевіна Келсі вивів донецький клуб в 1/8.

Жеребкування відправило гірників на представника Нідерландів – роттердамський Феєнорд. Не найкращий варіант з тих, хто міг випасти, але явно не найгірший. Феєнорд має крутий колектив, проте і в нього є слабкі сторони. Давайте поговоримо про положення справ представника Ередівізі.

Як справи у чемпіонаті?

Феєнорд після 22 турів одноосібно очолює турнірну таблицю чемпіонату Нідерландів. І за думками місцевих експертів є реальним претендентом, щоб здобути чемпіонський титул. Це обумовлено проблемами конкурентів роттердамців. Аякс лихоманить у цьому сезоні після втрати Еріка тен Гага та ряду гравців, а ПСВ, хоч і грає результативно, інколи поступається аутсайдерам.

Феєнорд, своєю чергою, вже давно не програвав, і якщо продовжить цю тенденцію, гегемонія Аякса буде перервана. До речі, “гордість півдня”, як у Нідерландах кличуть Феє, останній раз підіймав титул Ередівізі ще у сезоні-2016/17 – 6 років тому. І це може стати відмінним подарунком на 115-річчя клубу. Минулого сезону вони були третіми.

Склад Феєнорда

Відверто не можна назвати склад Феєнорда сильно молодим. В Ренна, минулого суперника Шахтаря по Лізі Європи, грали в основному футболісти, яким ще немає 20 років, окрім деяких виконавців. В Феєнорда усім гравцям стартового складу 20+.

Найстарший – воротар Тімон Велленройтер з Німеччини. Але він грає тільки тому, що 25-річний Джастін Бейлов нещодавно отримав травму. Серед досвідчених можна також виокремити австрійського 30-річного захисника Гернота Траунера, нападник збірної Ірану Аліреза Джаханбакша, якому 29, та орендованого вінгера в Севільї Уссама Ідріссі. Останній – важливий гравець основи.

Цікавий факт, який робить Феє крутим – розвиток власних вихованців та постійне залучення їх до основного складу. Серед таких гравців радимо звернути увагу на захисників Лутшареля Геертрейду, Кіліндши Хартмана та півзахисника Оркуна Кокджу. А воротар Джастін Бейлов пропустив чемпіонат світу-2022 тільки через травму. Саме він – основний вибір як у клубі, так і в збірній. І він – вихованець академії Феєнорда.

Воротарі: Джастін Бейлов, Тімон Велленройтер, Офір Марсіано.

Захисники: Маркус Педерсен, Лутшарель Геертрейда, Маркос Лопес, Гернот Траунер, Кіліндши Хартман, Давід Ханко, Нерайшо Касанвірйо.

Півзахисники: Квінтен Тімбер, Себастьян Шиманські, Оркун Кокджу, Матс Віффер, Патрік Валемарк, Мохамед Таабуні, Уссама Ідріссі.

Нападники: Ігор Пайшао, Бульяуде Есек'єль, Данілу, Аліреза Джаханбакш, Джавайро Ділросун, Сантьяго Хіменес.

Головні зірки Феєнорда

Це той самий випадок, коли хочеться сказати: “Це – не команда зірок. Це — команда зірка”. Людини типу Ерлінга Голанда, який забив би 20 + голів у чемпіонаті та єврокубках в клубу немає, проте є “скромний бомбардир” Сантьяго Томас Хіменес.

Це прізвище, мабуть, вам ще не знайомо. 21-річний центральний нападник приєднався до клубу лише влітку 2022 року з мексиканського Крус Асуль. У чемпіонаті він забиває не так багато – лише 5 голів у 20 іграх, при 1 гольовій передачі. Але у груповому раунді Ліги Європи цей молодий та талановитий хлопець забив 4 у 6 іграх. Він дуже швидко орієнтується у штрафному майданчику суперників та безжальний з воротарем.

Рекомендуємо звернути увагу також на центрального захисника Феє Оркуна Кокджу. Незважаючи на свою не атакувальну роль на футбольному полі – він головний бомбардир команди у чемпіонаті з 8 голами у 20 матчах та 2 в Кубку та єврокубку. Він – штатний пенальтист команди.

Головний тренер клубу

Арне Слот – знайомий персонаж для українських команд. Свою кар’єру тренера Арне розпочав у 2019 році, очоливши АЗ Алкмар. І за рік він зустрічався з двома представниками України. Влітку 2019 року вони грали проти Маріуполя у кваліфікації до Ліги Європи. Перший матч завершився з рахунком 0:0 (Олександр Бабіч зміг знайти протидію своєму візаві). Другий матч – 0:4. Слот переграв Маріуполь. Через рік його АЗ вже зустрічався з київським Динамо. Тоді команда зі столиці України здобула дуже впевнену перемогу з рахунком 2:0, залишивши Слота без мрії про Лігу чемпіонів.

Витягнувши максимум з АЗ, Слот отримав запрошення від Феєнорда. Досить швидко молодий тренер досяг певної вершини у своїй кар’єрі, взявши команду, яка постійно вважається претендентом на чемпіонство у Ередівізі. У 2020 році Фейєнорд оголосив, що клуб уклав угоду зі Слотом — з початку сезону-2021/22 на цій посаді Арне змінив досвідченого Діка Адвоката.

Наприкінці цього першого сезону, 2021–2022, Слот отримав нагороду Рінуса Міхельса як найкращий менеджер року в чемпіонаті Нідерландів. І як забути той факт, що зі Слотом Феєнорд грав у фіналі Ліги конференцій минулого сезону, де поступився Ромі.

Він за короткий проміжок часу виростив чи довів до ідеального піку форми деяких футболістів, за яких Феє отримав справді хороші гроші. Луїс Сіністерра перейшов в Лідс за 25 мільйонів, де є лідером атаки. А Тайрелл Маласія – в Манчестер Юнайтед за 15. І навіть після продажу своїх активів, команда продовжує грати у симпатичний футбол.

Слот – гнучкий у тактичному плані фахівець. Проти команд нижче за статусом він грає за схемою 4-1-4-1, де є яскраво виражені вінгери в обличчі новачка з Герти Джавайро Ділросуна та бразильського вінгера Ігора Пайшао. Проти більш рівних суперників застосовує 4-2-3-1 з Хіменесом попереду.

Виступи клубу в Лізі Європи

У груповому раунді Ліги Європи Феєнорд був представлений у групі F. Та сама цікава група, де усі команди набрали однакову кількість балів – по 8! І Роттердамський колектив опинився на першому місці з різницею забитих та пропущених 19/9. Розпочали вони жваво – з перемоги 6:0 над Штурмом з Грацу та поразки Лаціо. Після були дві нічиї з Мільтюлланном, поразка Штурму та перемога над Лаціо, яка й забезпечила команді першу позицію. Результати команди наступні:

2 перемоги (над Штурмом — 6:0, над Лаціо – 1:0), 2 нічиї (З Мідтьюлланном — 2:2, 2:2), 2 поразки (Штурму – 0:1, Лаціо – 2:4).

Порівняння цін Феєнорда та Шахтаря

Спираючись на дані порталу Transfermarkt, ціна складу Феєнорда у два рази перевищує донецький Шахтар – 149,3 мільйони на 78, 9 мільйони євро.

Найдорожчі гравці роттердамського клубу:

Оркуна Кокджу – 27 мільйонів євро

Себастьян Шиманські – 14 мільйонів євро

Джастін Бейлов – 13 мільйонів євро

Давід Ханко – 12,5 мільйони євро

Лутшарель Геертрейда – 12 мільйонів євро

Висновок

Феєнорд – швидка команда, яка більшість часу проводить у воріт свого суперника. І, як часто буває у таких ситуаціях, може отримати цілу торбу голів, якщо суперник вміє грати ефективно на контратаках. Саме шляхом цього Шахтар може перемогти Феєнорд. Але чи планує команда Йовічевіча віддати ініціативу? Подивимось вже під час матчів.