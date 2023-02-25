Ліга Європи

Керманич Манчестер Юнайтед прокоментував результати жеребкування 1/8 фіналу Ліги Європи.

Англійський Манчестер Юнайтед напередодні за підсумками жеребкування 1/8 фіналу Ліги Європи УЄФА дізнався ім’я свого наступного суперника за раундом плей-оф.

"Червоні дияволи" зіграють проти севільського Бетіса 9 та 16 березня вдома та на виїзді відповідно.

Головний тренер Юнайтед Ерік тен Гаг після завершення урочистої процедури прокоментував результати жеребкування для власної команди.

"Щойно дізнався про результати жеребкування. Ми грали проти цього суперника контрольний матч після зимової перерви, і вже знаємо, що можемо побачити від іспанського футболу. Ось тільки вчора стикались із цим.

Бетіс — це граюча команда, майстровита команда, тому нам доведеться грати якнайкраще. Вони не залишать Манчестер Юнайтед жодних шансів, якщо ми не гратимемо на висоті.

Цього сезону ми також грали проти Реала Сосьєдад, і тому ми знаємо, що тільки коли ти граєш якнайкраще, ти маєш шанс вижити та пройти до наступного раунду.

Але спочатку ми повинні спрямувати всю свою енергію та зосередитись на найближчих іграх та матчах, які відбудуться після них, тому що спочатку в нас фінал Кубка ліги, Кубок Англії, а потім — Прем’єр-ліга", — заявив нідерландський фахівець.

Манчестер Юнайтед зіграє найближчий матч проти Ньюкасла на Вемблі в боротьбі за Кубок Англії 26 лютого, о 18:30.