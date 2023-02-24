Представляємо вашій увазі результати жеребкування другого за престижністю єврокубка.
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24 лютого 2023, 13:22
Сьогодні, 24 лютого, у штаб-квартирі УЄФА у швейцарському Ньоні пройшло жеребкування матчів 1/8 фіналу Ліги Європи.
У цьому турнірі Україну продовжує представляти донецький Шахтар, який у драматичному протистоянні пройшов французький Ренн.
У жеребкуванні взяли участь 16 клубів: команди, які зайняли перші місця у групах на груповому етапі (сіяні) та клуби, що пройшли 1/16 фіналу турніру (несіяні).
Команди з перших місць на груповому етапі (сіяні): Арсенал, Бетіс, Реал Сосьєдад, Феєнорд, Фенербахче, Ференцварош, Фрайбург, Юніон.
8 переможців стикових матчів (несіяні): Уніон, Манчестер Юнайтед, Ювентус, Баєр, Рома, Севілья, Шахтар, Спортінг.
У ході жеребкування утворилися такі пари:
Уніон — Юніон
Севілья — Фенербахче
Ювентус — Фрайбург
Баєр — Ференцварош
Спортінг — Арсенал
Манчестер Юнайтед — Бетіс
Рома — Реал Сосьєдад
Шахтар — Феєнорд
Нагадаємо, перші матчі заплановані на 9 березня, а поєдинки у відповідь пройдуть через тиждень — 16 березня.