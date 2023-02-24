Ліга Європи

Представляємо вашій увазі результати жеребкування другого за престижністю єврокубка.

Сьогодні, 24 лютого, у штаб-квартирі УЄФА у швейцарському Ньоні пройшло жеребкування матчів 1/8 фіналу Ліги Європи.

У цьому турнірі Україну продовжує представляти донецький Шахтар, який у драматичному протистоянні пройшов французький Ренн.

У жеребкуванні взяли участь 16 клубів: команди, які зайняли перші місця у групах на груповому етапі (сіяні) та клуби, що пройшли 1/16 фіналу турніру (несіяні).

Команди з перших місць на груповому етапі (сіяні): Арсенал, Бетіс, Реал Сосьєдад, Феєнорд, Фенербахче, Ференцварош, Фрайбург, Юніон.

8 переможців стикових матчів (несіяні): Уніон, Манчестер Юнайтед, Ювентус, Баєр, Рома, Севілья, Шахтар, Спортінг.

У ході жеребкування утворилися такі пари:

Уніон — Юніон

Севілья — Фенербахче

Ювентус — Фрайбург

Баєр — Ференцварош

Спортінг — Арсенал

Манчестер Юнайтед — Бетіс

Рома — Реал Сосьєдад

Шахтар — Феєнорд

Нагадаємо, перші матчі заплановані на 9 березня, а поєдинки у відповідь пройдуть через тиждень — 16 березня.