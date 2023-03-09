Ліга Європи

29-річний футболіст запізнився на командну зустріч.

Поля Погба немає у заявці Ювентуса на Лігу Європи через порушення дисципліни, повідомляє журналіст Фабриціо Романо.

За його інформацією, 29-річного півзахисника було виключено із заявки Ювентуса з дисциплінарних причин – учора він спізнився на командну зустріч.

Після того, як француз повернувся до Ювентуса, він провів лише два матчі через травму.

Матч Ювентус – Фрайбург розпочнеться сьогодні, о 22:00 за київським часом.