Ліга Європи

Слова португальського наставника римлян перед матчем Ліги Європи.

Головний тренер Роми Жозе Моурінью поділився думками перед першим матчем з Реалом Сосьєдад в 1/8 фіналу Ліги Європи.

"Реал Сосьєдад – відмінна команда. Чесно кажучи, важко знайти у них якісь слабкі місця. Альгуасіль – дуже хороший тренер. Забити цій команді буде нелегко. А ще у їхній команді зібрані технічно класні гравці.

Йти на четвертому місці в Ла Лізі після трьох грандів – це багато про що говорить. Це дуже якісна команда. Нам не пощастило з жеребом, але в турнірі топрівня, яким є Ліга Європи, завжди нелегко", — сказав португальський коуч.

Перший матч 1/8 фіналу Ліги Європи між Ромою та Реалом відбудеться сьогодні. Початок — о 19:45. Football.ua проведе текстову трансляцію зустрічі.