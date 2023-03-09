Іспанія

Бразилець отримав заслужене визнання.

Вінгер Реала Вінісіус Жуніор визнаний найкращим гравцем команди в лютому, повідомляється на офіційному сайті "вершкових".

У лютому Вінісіус провів сім ігор, забив шість голів і став володарем "Золотого м'яча" на Клубному чемпіонаті світу.

"Я сподіваюся, що зможу продовжувати так до кінця сезону. Я хочу допомогти команді, порадувати наших уболівальників і продовжувати боротися за всі трофеї. Ми повинні повернутися до перемог і тримати переможний курс", — сказав бразилець.

У поточному сезоні Вінісіус провів 23 гри за Реал у Ла Лізі: на його рахунку 7 голів та 4 асисти.

Раніше ми писали, що на Вінісіусі Жуніорі фолять найчастіше у топ-5 ліг.