Бразилець отримав заслужене визнання.
ВІНІСІУС ЖУНІОР, GETTY IMAGES
09 березня 2023, 16:59
Вінгер Реала Вінісіус Жуніор визнаний найкращим гравцем команди в лютому, повідомляється на офіційному сайті "вершкових".
У лютому Вінісіус провів сім ігор, забив шість голів і став володарем "Золотого м'яча" на Клубному чемпіонаті світу.
"Я сподіваюся, що зможу продовжувати так до кінця сезону. Я хочу допомогти команді, порадувати наших уболівальників і продовжувати боротися за всі трофеї. Ми повинні повернутися до перемог і тримати переможний курс", — сказав бразилець.
У поточному сезоні Вінісіус провів 23 гри за Реал у Ла Лізі: на його рахунку 7 голів та 4 асисти.
Раніше ми писали, що на Вінісіусі Жуніорі фолять найчастіше у топ-5 ліг.