Ліга Європи

Слова нападника української команди перед матчем Ліги Європи.

Нападник Шахтаря Лассіна Траоре поділився думками напередодні матчі 1/8 фіналу Ліги Європи проти Феєнорда.

"Я уважно стежу за Ередівізі. Феєнорд став значно краще грати у цьому сезоні. У них є гравці високого рівня. Деякі також прийшли з Аякса. Тож я багато про них знаю. Я ні з ким не розмовляв після жеребкування, але зазвичай я досить багато спілкуюся з Даніло та Тімбером, тому що у нас спільні агенти. Іноді я також розмовляю з Ідріссі.

Думаю, що всі знають Феєнорд, а їхній тренер дуже класний. Вони сильно провели груповий етап. Вони також багато забивають на останніх хвилинах в Ередівізі. Це не везіння, це ознака сили. Ми повинні бути уважними, грати у свій футбол і викладатися на повну", — сказав Траоре в інтерв'ю ESPNnl.

Нагадаємо, матч Шахтар — Феєнорд відбудеться сьогодні, 9 березня, о 22:00. На Football.ua буде доступна текстова онлайн-трансляція поєдинку.