Ліга Європи

Онлайн-трансляція матчу "гірників" проти лідера чемпіонату Нідерландів у плей-оф турніру.

У четвер, 16 березня відбудеться другий матч 1/8 фіналу Ліги Європи, в якому донецький Шахтар зіграє проти голландського Феєнорда.

Шлях команд до плей-оф

"Гірники" потрапили до Ліги Європи, посівши третє місце у групі Ліги чемпіонів. Після цього був обіграний французький Ренн за підсумками двох матчів та серії післяматчевих пенальті.

Фєєнорд посів перше місце у групі Ліги Європи, випередивши Мідтьюлланн, Лаціо та Штурм.

Як закінчився перший матч?

В минулий четвер у Варшаві на Муніципальному стадіоні команди розписали мирову нічию — 1:1. Голландці домінували, але Шахтар забив перший завдяки курйозному голу Ракицького. Гості не припиняли штурм воріт Трубіна і домоглися свого вже наприкінці зустрічі. Врятував нічию для своєї команди Бульяуде.

Де та коли відбудеться матч?

Поєдинок відбудеться в Роттердамі на стадіоні Де Кейп. Стартовий свисток пролунає о 19:45 за київським часом.

Дивитись онлайн-трансляцію матчу Фєєнорд — Шахтар

На цій сторінці ви зможете стежити за текстовою онлайн-трансляцією матчу Феєнорд - Шахтар. Старт о 19:45 за київським часом.

Крім того, в Україні матч 1/8 фіналу Ліги Європи між Феєнордом та Шахтарем покаже платформа MEGOGO.