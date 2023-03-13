Онлайн-трансляція матчу "гірників" проти лідера чемпіонату Нідерландів у плей-оф турніру.
Кевін Келсі, сайт Шахтаря
13 березня 2023, 19:00
У четвер, 16 березня відбудеться другий матч 1/8 фіналу Ліги Європи, в якому донецький Шахтар зіграє проти голландського Феєнорда.
Шлях команд до плей-оф
"Гірники" потрапили до Ліги Європи, посівши третє місце у групі Ліги чемпіонів. Після цього був обіграний французький Ренн за підсумками двох матчів та серії післяматчевих пенальті.
Фєєнорд посів перше місце у групі Ліги Європи, випередивши Мідтьюлланн, Лаціо та Штурм.
Як закінчився перший матч?
В минулий четвер у Варшаві на Муніципальному стадіоні команди розписали мирову нічию — 1:1. Голландці домінували, але Шахтар забив перший завдяки курйозному голу Ракицького. Гості не припиняли штурм воріт Трубіна і домоглися свого вже наприкінці зустрічі. Врятував нічию для своєї команди Бульяуде.
Де та коли відбудеться матч?
Поєдинок відбудеться в Роттердамі на стадіоні Де Кейп. Стартовий свисток пролунає о 19:45 за київським часом.
Дивитись онлайн-трансляцію матчу Фєєнорд — Шахтар
На цій сторінці ви зможете стежити за текстовою онлайн-трансляцією матчу Феєнорд - Шахтар. Старт о 19:45 за київським часом.
Крім того, в Україні матч 1/8 фіналу Ліги Європи між Феєнордом та Шахтарем покаже платформа MEGOGO.