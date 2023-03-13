Польща

Українець не допоможе команді у найближчій грі та може пропустити гру з Англією на Євро-2024.

Головний тренер Краковії Яцек Зелінський прокоментував ситуацію із пошкодженням українського вінгера Євгена Коноплянки.

Через травму 33-річний українець пропустив зустріч проти Варти (0:0) у чемпіонаті Польщі.

"Коноплянка отримав травму у п’ятницю на тренуванні, і в день від’їзду з’ясувалося, що він не зможе зіграти. Ми все ще чекаємо на результати МРТ, яке йому зробили. Схоже, що Коноплянка пропустить і наступний наш матч", - наводить слова Зелінського Dziennik Polski.

Таким чином Коноплянка може пропустити матч проти лідера чемпіонату Ракува, який відбудеться 18 березня.

У нинішньому сезоні Коноплянка провів 18 поєдинків, у яких забив три м'ячі та віддав два асисти.

Якщо травма серйозна, то Коноплянка може пропустити матч збірної України у кваліфікації Євро-2024 проти Англії, який відбудеться 26 березня. Збори національної команди стартують 19 березня.