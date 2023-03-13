Іспанія

Каталонці хочуть продовжити співпрацю з легендою клубу.

Головний тренер Барселони Хаві, ймовірно, продовжить роботу в каталонському клубі, повідомляє Marca.

За інформацією джерела, президент клубу Жоан Лапорта зацікавлений в укладенні нової угоди з наставником. Зазначається, що угода може бути підписана до кінця поточної кампанії.

Додамо, що нинішній контракт Хаві з Барсою діє до літа 2024 року. На чолі команди іспанець провів 50 матчів, 37 з яких виграв.

Раніше повідомлялось, що Барселона встановила унікальний рекорд 21 століття у Європі.