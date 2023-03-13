Ліга Європи

Дізнайся, на що ставити у майбутній грі Ліги Європи.

У рамках другого матчу 1/8 фіналу Ліги Європи донецький Шахтар у Ротердамі зіграє проти голландського Феєнорда. Гра пройде на стадіоні Де Кейп, а стартовий свисток пролунає о 19:45 за київським часом.

За версією букмекерів, Феєнорд є фаворитом. Перемога голландців оцінюється коефіцієнтом 1.49, а перемога "гірників" – 6.70. Якщо буде нічия, на таку подію пропонується показник — 4.60.

Коефіцієнти та ставки на матч Феєнорд — Шахтар

Ми пропонуємо поставити на те, що переможця матчу буде визначено в додатковий час (6.70) або в серії пенальті (7.30).

До речі, на прохід українців дають коефіцієнт — 4.25, на голландців — 1.25.

Якщо ви ризикованіший гравець, то можете поставити на те, що Шахтар зможе забити два м'ячі або більше у ворота лідера чемпіонату Нідерландів. На це дається коефіцієнт – 12.00.

Матч Шахтар – Фєєнорд відбудеться у четвер, 16 березня, о 19:45 за київським часом. На Football.ua буде доступна текстова онлайн-трансляція матчу.