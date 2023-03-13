Україна

Печерський суд позбавив повноважень голову українського футболу.

Печерський суд ухвалив рішення про усунення Андрія Павелка з посади президента УАФ. Про це повідомляє FootballHub, прикріплюючи відповідний документ.

Суд задовольнив клопотання прокурора про продовження строку усунення функціонера з посади президента Громадської спілки "Українська асоціація футболу".

Таким чином, термін усунення Павла продовжено до 13 травня 2023 року. Рішення підлягає негайному виконанню.

Раніше Павелка було усунуто з посади Печерським судом до 17 березня 2023 року. Функціонера підозрюють у розкраданні коштів на будівництво заводу з штучних футбольних полів.

Ця постанова не була виконана, оскільки сторона Павелка подала апеляцію, але тепер нове рішення підлягає негайному виконанню.