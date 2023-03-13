Ліга Європи

Матч проти лідера чемпіонату Нідерландів пройде 16 березня.

Сьогодні, 13 березня, делегація донецького Шахтаря прибула до Роттердама для матчу-відповіді 1/8 фіналу Ліги Європи проти Феєнорда. Про це повідомляє прес-служба "гірників".

Після матчу з Кривбасом у чемпіонаті України команда Ігора Йовічевіча автобусом вирушила до Кишиніва. Потім після відпочинку у готелі Шахтар вирушив до аеропорту, звідки вилетів до Нідерландів.

На матч із лідером чемпіонату Нідерландів вирушили 27 футболістів.

Воротарі: Олексій Шевченко, Тимур Пузанков, Андрій Пятов, Анатолій Трубін.

Захисники: Валерій Бондар, Георгій Гочолеішвілі, Богдан Михайліченко, Микола Матвієнко, Лукас Тейлор, Юхим Конопля, Мар’ян Фарина, Ярослав Ракіцький.

Півзахисники: Тарас Степаненко, Андрій Тотовицький, Георгій Судаков, Мар’ян Швед, Олександр Зубков, Дмитро Криськів, Невен Джурасек, Дмитро Топалов, Артем Бондаренко, Олег Очеретько, Єгор Назарина, Іван Петряк.

Нападники: Лассіна Траоре, Данило Сікан, Кевін Келсі.

У вівторок, 14 березня, відбудеться відкрите тренування та передматчева прес-конференція.

Нагадаємо, матч-відповідь 1/8 фіналу Ліги Європи між Феєнордом та Шахтарем відбудеться у четвер, 16 березня, о 19:45 за київським часом. На Football.ua буде доступна текстова онлайн-трансляція матчу.