Ліга Європи

Дізнайся, де дивитися поєдинок за участю української команди у єврокубках.

У четвер, 16 березня, донецький Шахтар продовжить свій шлях в 1/8 фіналу Ліги Європи, зустрівшись із голландським Феєнордом.

Це буде друга глава цього протистояння. Перша зустріч закінчилася внічию — 1:1. Тому існує велика ймовірність, що для визначення найсильнішого командам не вистачить 90 хвилин.

Поєдинок відбудеться в Роттердамі на стадіоні Де Кейп. Стартовий свисток пролунає о 19:45 за київським часом.

Де і коли дивитись матч Феєнорд — Шахтар

На цій сторінці буде доступна онлайн-трансляція матчу в день гри.

Також у прямому ефірі матч буде доступний на медіасервісі MEGOGO. Гра покаже "MEGOGO Футбол 1". Його можна знайти на платформі Volia TV.